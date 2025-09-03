Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Conta de luz zero para famílias de baixa renda: comissão aprova MP da tarifa social

Famílias com consumo de até 80 kWh por mês terão gratuidade na conta de luz, segundo a proposta

Brasília|Do R7, em Brasília

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A MP que propõe conta de luz zero para famílias de baixa renda foi aprovada na primeira etapa no Congresso.
  • Famílias com até meio salário mínimo por pessoa ficarão isentas da cobrança de energia elétrica.
  • A proposta inclui tarifas diferenciadas por horário e benefícios para comunidades rurais, indígenas e quilombolas.
  • A medida já está em vigor, mas precisa ser analisada pelo Congresso em até 120 dias para se tornar permanente.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Medida Provisória é voltada para zerar cobranças na conta de luz para baixa renda Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

A MP (Medida Provisória) que propõe conta de luz zero para famílias de baixa renda avançou no Congresso Nacional, sendo aprovada nesta quarta-feira (3) na comissão mista criada para analisar a matéria. Agora, seguirá para votação no plenário da Câmara e do Senado.

A proposta garante gratuidade na conta de luz para famílias de baixa renda e famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico que consumam até 80 kWh por mês de energia — não haverá desconto sobre o consumo que exceder esse limite.

LEIA MAIS

Além disso, famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal entre meio e um salário mínimo não vão precisar pagar os valores referentes à chamada CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) caso tenham um consumo mensal de até 120 kWh. A CDE é um fundo setorial que financia políticas públicas no setor elétrico.

A medida, conhecida como “MP da tarifa social”, prevê tarifas diferenciadas por horário de consumo, fornecimento de energia pré-paga e diferentes tipos de tarifa conforme critérios de local e de complexidade.


Por ser uma medida provisória, as adequações já estão em vigor desde que foi editada pelo governo, no fim de maio. Mas o texto depende da análise do Congresso em um período de até 120 dias para se tornar permanente.

Perguntas e Respostas

Qual é a proposta da Medida Provisória aprovada na comissão mista?


A Medida Provisória aprovada propõe a gratuidade na conta de luz para famílias de baixa renda, indígenas e quilombolas que estão inscritas no CadÚnico e que consumam até 80 kWh por mês. Para essas famílias, não haverá desconto sobre o consumo que exceder esse limite.

Quais são os critérios para as famílias que consomem mais energia?


Famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal entre meio e um salário mínimo não precisarão pagar os valores referentes à CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) se tiverem um consumo mensal de até 120 kWh.

O que mais a MP da tarifa social prevê?

A medida prevê tarifas diferenciadas por horário de consumo, fornecimento de energia pré-paga e diferentes tipos de tarifas conforme critérios de local e complexidade.

Qual é o próximo passo para a Medida Provisória?

Após a aprovação na comissão mista, a MP seguirá para votação no plenário da Câmara e do Senado. Embora as adequações já estejam em vigor desde sua edição pelo governo no fim de maio, o texto precisa ser analisado pelo Congresso em um período de até 120 dias para se tornar permanente.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.