Conta de luz zero para famílias de baixa renda: comissão aprova MP da tarifa social Famílias com consumo de até 80 kWh por mês terão gratuidade na conta de luz, segundo a proposta Brasília|Do R7, em Brasília 03/09/2025 - 17h01 (Atualizado em 03/09/2025 - 18h12 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A MP que propõe conta de luz zero para famílias de baixa renda foi aprovada na primeira etapa no Congresso.

Famílias com até meio salário mínimo por pessoa ficarão isentas da cobrança de energia elétrica.

A proposta inclui tarifas diferenciadas por horário e benefícios para comunidades rurais, indígenas e quilombolas.

A medida já está em vigor, mas precisa ser analisada pelo Congresso em até 120 dias para se tornar permanente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Medida Provisória é voltada para zerar cobranças na conta de luz para baixa renda Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

A MP (Medida Provisória) que propõe conta de luz zero para famílias de baixa renda avançou no Congresso Nacional, sendo aprovada nesta quarta-feira (3) na comissão mista criada para analisar a matéria. Agora, seguirá para votação no plenário da Câmara e do Senado.

A proposta garante gratuidade na conta de luz para famílias de baixa renda e famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico que consumam até 80 kWh por mês de energia — não haverá desconto sobre o consumo que exceder esse limite.

Além disso, famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal entre meio e um salário mínimo não vão precisar pagar os valores referentes à chamada CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) caso tenham um consumo mensal de até 120 kWh. A CDE é um fundo setorial que financia políticas públicas no setor elétrico.

A medida, conhecida como “MP da tarifa social”, prevê tarifas diferenciadas por horário de consumo, fornecimento de energia pré-paga e diferentes tipos de tarifa conforme critérios de local e de complexidade.

Por ser uma medida provisória, as adequações já estão em vigor desde que foi editada pelo governo, no fim de maio. Mas o texto depende da análise do Congresso em um período de até 120 dias para se tornar permanente.

Perguntas e Respostas

Qual é a proposta da Medida Provisória aprovada na comissão mista?

A Medida Provisória aprovada propõe a gratuidade na conta de luz para famílias de baixa renda, indígenas e quilombolas que estão inscritas no CadÚnico e que consumam até 80 kWh por mês. Para essas famílias, não haverá desconto sobre o consumo que exceder esse limite.

Quais são os critérios para as famílias que consomem mais energia?

Famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal entre meio e um salário mínimo não precisarão pagar os valores referentes à CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) se tiverem um consumo mensal de até 120 kWh.

O que mais a MP da tarifa social prevê?

A medida prevê tarifas diferenciadas por horário de consumo, fornecimento de energia pré-paga e diferentes tipos de tarifas conforme critérios de local e complexidade.

Qual é o próximo passo para a Medida Provisória?

Após a aprovação na comissão mista, a MP seguirá para votação no plenário da Câmara e do Senado. Embora as adequações já estejam em vigor desde sua edição pelo governo no fim de maio, o texto precisa ser analisado pelo Congresso em um período de até 120 dias para se tornar permanente.

