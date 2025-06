Grupo Sabin lidera setor de diagnósticos com avanços tecnológicos e gestão de excelência

Fundado em 1984 em Brasília , o Grupo Sabin se consolidou como líder em medicina diagnóstica no Brasil. No 4º episódio do podcast Mercado em Movimento, a presidente Lídia Abdalla destacou os avanços tecnológicos da empresa, como o uso da inteligência artificial para otimizar exames e reduzir o tempo de espera dos pacientes.



Lídia ressaltou ainda que o Sabin é referência em gestão de pessoas, cuidando não apenas dos pacientes, mas também dos colaboradores — um diferencial que se traduz na presença constante do grupo nos rankings das melhores empresas para trabalhar no país.



Durante a pandemia, o Sabin se destacou pela agilidade em reorganizar suas operações para atender à demanda crescente por testes de COVID-19. Além dos investimentos contínuos em tecnologia, o grupo também prioriza o bem-estar integral dos colaboradores, oferecendo programas de saúde física e mental e mantendo práticas sustentáveis em toda a rede. "O nosso foco é muito voltado para o cuidado de fato, com programas de saúde física e mental", enfatiza Lídia, reforçando que um ambiente acolhedor aliado à inovação constante é o que sustenta a excelência no atendimento e garante a confiança do público.