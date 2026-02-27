Logo R7.com
O Alho brasileiro está sumindo

Presidente da ANAPA, Rafael Jorge Corsino, explica por que o alho brasileiro perdeu espaço e como isso impacta a agricultura familiar

Mercado em Movimento Podcast|Do R7

Produtores endividados, preços abaixo de custo e pressão das importações. Você sabia que o alho que está na sua cozinha pode estar no centro de uma crise que ameaça milhares de famílias no campo?

O presidente da ANAPA, Rafael Jorge Corsino, explica por que o alho brasileiro perdeu espaço e como isso impacta a agricultura familiar.

