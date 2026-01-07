Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Invista com salário baixo em 2026

Eduardo Carmo explica onde guardar, quanto aplicar e como dar o primeiro passo para investir

Mercado em Movimento Podcast|Do R7

  • Google News

Não passe mais um ano sem investir seu dinheiro. Em 2026, mesmo com salário baixo e pouco dinheiro, dá para começar. Eduardo Carmo explica onde guardar, quanto aplicar e como dar o primeiro passo para investir com segurança e sem complicação.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.