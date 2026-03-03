Por que mulheres precisam empreender em 2026?
Diretora superintendente do Sebrae DF explica por que ter renda própria deixou de ser tendência e virou estratégia
Cada vez mais mulheres estão abrindo o próprio negócio. E você?
Rose Rainha, diretora superintendente do Sebrae DF, explica por que ter renda própria deixou de ser tendência e virou estratégia.
Entenda por que uma mulher precisa empreender em 2026.
O Alho brasileiro está sumindo
Presidente da ANAPA, Rafael Jorge Corsino, explica por que o alho brasileiro perdeu espaço e como isso impacta a agricultura familiar
Invista com salário baixo em 2026
Eduardo Carmo explica onde guardar, quanto aplicar e como dar o primeiro passo para investir
Como não estourar o orçamento no Natal e Ano Novo
Neste episódio, o mestre em finanças César Bergo compartilha estratégias simples para aproveitar as festas sem aperto
Black Friday: como não cair nas dívidas
A educadora financeira Catharina Sacerdote ensina como fugir das "ciladas" da Black Friday e usar o cartão com consciência
Black Friday: atenção, é golpe!
O delegado da PCDF e diretor da Divisão de Defesa do Consumidor, Rodrigo Carbone, é convidado do podcast Mercado em Movimento
Pequeno negócio e o lucro na Black Friday
Gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional explica como aproveitar a data para fazer seu negócio crescer
5 erros que podem destruir a sua liderança
Especialista em RH discute desafios e soluções para líderes eficazes
Grupo Sabin lidera setor de diagnósticos com avanços tecnológicos e gestão de excelência
Tecnologia, sustentabilidade e cuidado com pessoas reforçam a liderança do Sabin
Mercado de oftalmologia e saúde ocular apresenta crescimento no Brasil
Leonardo Carvalho, diretor de relacionamento e negócio do CBV, enfatiza importância da prevenção e de consultas anuais
Mercado em Movimento: turismo corporativo em alta gera debate sobre benefício ou necessidade
Com as mudanças pós-pandemia, há uma busca crescente por experiências personalizadas, além de soluções inovadoras
Podcast Mercado em Movimento: conheça o bilionário setor de injetáveis estéticos
Medicamentos, como o Ozempic e o Mounjaro, são seguros apenas quando produzidos conforme as normas da Anvisa