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Vai pegar crédito no banco? Veja isso antes

Uma conversa sobre comportamento financeiro, decisões no impulso e planejamento

Mercado em Movimento Podcast|Do R7

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Neste episódio, falamos sobre como usar o crédito sem transformar um sonho em dívida. Uma conversa sobre comportamento financeiro, decisões no impulso e planejamento. Com Dawson Ferreira, do Sicredi Planalto Central.

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