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Onde você mora define o seu futuro?

Uma conversa sobre desigualdade, infraestrutura e o impacto do CEP na vida dos brasileiros

Mercado em Movimento Podcast|Do R7

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Neste episódio, falamos sobre como o lugar onde você mora pode influenciar diretamente suas oportunidades. Uma conversa sobre desigualdade, infraestrutura e o impacto do CEP na vida dos brasileiros. Com Vinicius Marchese, presidente do Confea.

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