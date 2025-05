Mercado de oftalmologia e saúde ocular apresenta crescimento no Brasil

A maioria dos casos de cegueira no mundo é evitável, sendo a catarata uma das principais causas. Leonardo Carvalho, diretor de relacionamento e negócio do CBV, explica que o aumento da expectativa de vida contribui para o crescimento dos casos de catarata.



Ele enfatiza também a importância da prevenção e de consultas anuais para evitar complicações visuais. Com 56 unidades no Brasil, o CBV é referência em oftalmologia e atende tanto pacientes com planos de saúde como do SUS.



Além disso, o hospital em Brasília oferece uma estrutura especializada para atender desde crianças até idosos, com programas específicos de prevenção e diagnóstico precoce. Segundo ele, "a prevenção ainda é o foco principal para evitar problemas oculares graves".



