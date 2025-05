Mercado em Movimento: turismo corporativo em alta gera debate sobre benefício ou necessidade

O turismo corporativo está em expansão no Brasil, com foco na personalização das experiências de viagem. Claudio Roberto Nogueira de Souza Filho, diretor-geral de Negócios e Marketing da Bancorbrás, participou do podcast Mercado em Movimento e explicou que a empresa oferece soluções logísticas para deslocamento de colaboradores a eventos e reuniões.



Com as mudanças pós-pandemia, há uma busca crescente por experiências personalizadas, além de soluções inovadoras como o Trib Pass, que oferece viagens personalizadas a colaboradores. A Bancorbrás investe em tecnologia para aprimorar serviços e expandir para diferentes segmentos turísticos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!