Podcast Mercado em Movimento: conheça o bilionário setor de injetáveis estéticos

O mercado de injetáveis no Brasil registrou um crescimento significativo após a pandemia, impulsionado pela maior demanda por suplementação rápida e eficaz. Marta Araci, diretora de Comunicação da ANME, destaca que esse aumento se deve aos resultados eficientes dos injetáveis que oferecem benefícios rápidos à saúde.



No entanto, a especialista ressalta que tais medicamentos, como o Ozempic e o Mounjaro, são seguros apenas quando produzidos conforme as normas da Anvisa. Ela alerta para a importância de serem administrados por profissionais qualificados para evitar riscos à saúde, como o uso indiscriminado que pode levar a complicações como a pancreatite.



Araci também elogia a atuação da Anvisa, embora acredite que a legislação precise de atualizações para melhorar a segurança e regulamentação do setor.