Cabelo de internet x cabelo da vida real

No podcast Sabor e Saúde, a especialista Luiza Fernandes compartilha dicas valiosas sobre saúde capilar. Ela aborda questões como os efeitos da chapinha e destaca a importância de escolher produtos adequados para cada tipo de fio.



Luiza explica como fases hormonais podem afetar a estética dos cabelos e a importância de identificar corretamente problemas de queda ou quebra para aplicar o tratamento adequado. Mitos comuns, como o uso de condicionador em cabelos oleosos, também são discutidos.



Com anos de experiência, Luíza enfatiza a necessidade de consultar profissionais capacitados para manter os fios saudáveis e os cuidados contínuos necessários para um cabelo nutrido e brilhante.



