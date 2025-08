O alerta que vem dos famosos. Câncer de intestino é hereditário?

Câncer de intestino é hereditário? Famosos que enfrentaram a doença acenderam o alerta… Mas esse tipo de câncer pode mesmo passar de pai para filho? E quando é hora de se preocupar?



No 7º episódio do Sabor e Saúde, o coloproctologista Danilo Munhóz explica tudo de forma simples e direta. Ele responde as principais dúvidas sobre prevenção, sintomas e genética.