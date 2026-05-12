Enxergando mal? Sinais silenciosos do glaucoma

No Maio Verde, o alerta é para uma doença silenciosa que pode roubar sua visão sem você perceber: o glaucoma. Neste episódio, Samir de Castilhos, especialista do Oftalmed Hospital da Visão, explica os sinais, riscos e por que descobrir cedo pode salvar sua visão.



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