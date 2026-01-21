Logo R7.com
Canetas emagrecedoras: rebote e aumento da fome

No Sabor e Saúde, a nutricionista Dania Sanchez fala sobre o efeito rebote e orienta como cuidar da alimentação sem culpa

Sabor & Saúde Podcast|Do R7

“Depois que parei a caneta, engordei tudo de novo.” Você já ouviu isso?

As canetas emagrecedoras ajudaram muita gente, mas uma nova pesquisa mostra um alerta importante: quando o uso para, o peso pode voltar e a fome também.

No Sabor e Saúde, a nutricionista Dania Sanchez explica por que isso acontece, fala sobre o efeito rebote e orienta como cuidar da alimentação sem culpa.

