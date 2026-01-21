Canetas emagrecedoras: rebote e aumento da fome
No Sabor e Saúde, a nutricionista Dania Sanchez fala sobre o efeito rebote e orienta como cuidar da alimentação sem culpa
“Depois que parei a caneta, engordei tudo de novo.” Você já ouviu isso?
As canetas emagrecedoras ajudaram muita gente, mas uma nova pesquisa mostra um alerta importante: quando o uso para, o peso pode voltar e a fome também.
Por que a comida desperta memórias?
A chef Estefânia Morey, do icônico Restaurante Universal, fala sobre comida afetiva e o poder terapêutico de cozinhar
Podcast Sabor e Saúde: Você só come depois de postar? Com Babi Frazão
A chef Babi Frazão conta como equilibra estética, sabor e autenticidade na gastronomia
Outubro Rosa: dá pra ser feliz após o câncer
Sabor e Saúde conversa com Joana Jeker, fundadora da Associação Recomeçar, sobre câncer de mama e o impacto do diagnóstico
Saúde mental na vida real, existe?
Psicóloga e influenciadora discutem prevenção, desafios familiares e cuidados com a saúde mental
A corrida pode curar o câncer?
Conheça a história da Terry Fox Run, corrida que apresenta uma nova maneira de enfrentar o câncer
Viralizou, mas é zero açúcar?
Sabor e Saúde conversou com a fundadora da Momma, uma confeitaria saudável que conquistou o coração dos brasilienses
Celulares proibidos nas escolas: funcionou?
Há 7 meses, escolas brasileiras proibiram o uso de celulares para melhorar o aprendizado e proteger a saúde mental dos alunos. Mas será que a medida deu certo?
O alerta que vem dos famosos. Câncer de intestino é hereditário?
No 7º episódio do Sabor e Saúde, o coloproctologista Danilo Munhóz explica tudo de forma simples e direta
Cabelo de internet x cabelo da vida real
Especialista Luiza Fernandes discute cuidados com cabelos e mitos comuns
Você vive com a barriga estufada e não sabe por quê?
Neste episódio, Neila Medeiros conversa com o nutricionista, Jeff Bitencourt, sobre a Síndrome do Intestino Irritável e os vilões invisíveis da alimentação
Plano de saúde: como escolher e fugir das ciladas
Karla Queiroz, especialista da Trust Life Seguros, compartilha sua experiência sobre os planos de saúde no Brasil
Atividade física sem complicação: comece por aqui
Saiba como a influenciadora Valéria Alessa transformou desafios em um método de saúde para mulheres
Dia das Mães com Sabor e Saúde: uma conversa inspiradora sobre bem-estar e reconexão
Episódio especial de Dia das Mães traz Gizelle Monteiro e Pedro Vasco, massoterapeutas e fundadores do Eliá Spa Brasil
Podcast Sabor e Saúde: saiba se encapsulados de emagrecimento são aliados ou vilões
Conheça também sobre a história da Bio Mundo, o processo de criação de seus produtos e o que vem por aí para a marca