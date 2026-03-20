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Como se reencontrar após a violência?

Uma conversa sobre sinais, decisão e reconstrução emocional. Com a delegada Jane Klébia e a psicóloga Paloma Fernandes

Sabor & Saúde Podcast|Do R7

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Neste episódio, falamos sobre o momento em que a mulher reconhece a violência, decide sair e enfrenta o processo de recomeço. Uma conversa sobre sinais, decisão e reconstrução emocional. Com a delegada Jane Klébia e a psicóloga Paloma Fernandes.

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