Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Peptídeos: a nova tendência da beleza

Uma conversa sobre o que realmente funciona, os benefícios para pele, cabelo, ossos e massa muscular

Sabor & Saúde Podcast|Do R7

  • Google News

Neste episódio, falamos sobre a nova tendência que vem dominando o universo da saúde e da estética feminina: os peptídeos. Uma conversa sobre o que realmente funciona, os benefícios para pele, cabelo, ossos e massa muscular, os riscos do mercado paralelo e até onde vai a indústria da beleza. Com o nutricionista Clayton Camargos.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.