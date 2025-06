Você vive com a barriga estufada e não sabe por quê?

Você come bem, treina direitinho, mas a barriga continua estufada? Pode ser mais do que retenção ou má alimentação. Neste episódio do Sabor e Saúde, Neila Medeiros conversa com o nutricionista Jeff Bitencourt sobre a Síndrome do Intestino Irritável, os vilões invisíveis da alimentação, e a ligação direta entre intestino, emoções e autoestima.



Descubra o que pode estar por trás do seu desconforto abdominal, como aliviar os sintomas no dia a dia e quando é hora de buscar ajuda.



