Celulares proibidos nas escolas: funcionou?

No novo episódio do Sabor e Saúde, a jornalista Neila Medeiros conversa com Natália Rocha, diretora do Maple Bear, e Alessandra Araújo, psicóloga e neuropsicóloga, para entender os impactos dessa decisão. Vamos falar sobre vício digital, sinais de alerta para pais e professores, aumento da ansiedade, casos de violência, e se a proibição realmente faz diferença no dia a dia escolar.



