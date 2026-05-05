Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Toma suplemento e não vê resultado? Veja isso

Murilo Pereira, especialista em saúde intestinal, revela por que isso acontece e como corrigir

Sabor & Saúde Podcast|Do R7

  • Google News

Vitamina, colágeno, creatina… e nada muda?

Seu corpo pode não estar absorvendo como deveria. Murilo Pereira, especialista em saúde intestinal, revela por que isso acontece e como corrigir.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.