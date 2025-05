Atividade física sem complicação: comece por aqui

Valéria Lessa, palestrante e criadora do Café com Treino, compartilha sua história de transformação em influenciadora no podcast Sabor e Saúde. Formada em design de interiores, ela mudou de carreira após a crise na construção civil em 2013. Valéria criou o método RAIO, focado em Resiliência, Ação, Inspiração e Oportunidade, destinado a disciplinar e inspirar hábitos saudáveis.



A influencer também falou sobre a criação do Café com Treino, evento que promove saúde e bem-estar entre mulheres. Ela destaca a importância da persistência, contando como superou desafios pessoais para atingir seus objetivos e como sua experiência incentiva outras mulheres a se sentirem capacitadas e motivadas.



