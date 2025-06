Plano de saúde: como escolher e fugir das ciladas

No podcast "Sabor e Saúde" desta semana, Karla Queiroz, especialista em planos de saúde da Trust Life Seguros, compartilha sua experiência sobre os planos no Brasil, abordando as dificuldades de acesso devido aos altos custos. Ela destaca a importância da gestão eficiente para prevenir o uso excessivo e reduzir os reajustes, além de enfatizar o uso do plano para prevenção, o que pode liberar recursos no sistema de saúde.



Karla menciona que os idosos são grandes utilizadores dos planos de saúde, mas sugere estratégias para reduzir custos, como incluir múltiplos membros da família em um mesmo CNPJ. Ela alerta ainda sobre a importância de escolher o plano correto, considerando hábitos e necessidades individuais, ao invés de optar por marcas conhecidas ou redes extensas desnecessariamente.



Por fim, a especialista acentua a relevância de procurar corretoras bem informadas e registradas, que possam oferecer suporte técnico e evitar problemas futuros com o plano. Para Karla, a chave é a conscientização dos usuários sobre suas opções e o uso responsável dos serviços de saúde.



