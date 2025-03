Contra Eduardo na Comissão de Relações Exteriores, PT ‘desiste de qualquer coisa’, diz líder Na Câmara, PT e PL travam disputa pelo comando da Comissão de Relações Exteriores Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 10/03/2025 - 18h14 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h31 ) twitter

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), disse nesta segunda-feira (10) que a legenda abrirá mão de qualquer comissão permanente para impedir que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fique com a presidência da CREDEN (Comissão de Relações Exteriores).

“A gente desiste de qualquer coisa para impedir que ele entre na CREDEN. Qualquer coisa, a primeira pedida de educação, qualquer que seja a pedida”, disse Lindbergh a jornalistas durante a posse da nova ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, no Palácio do Planalto.

PT e PL travam embate na Câmara entorno do comando do colegiado. Como mostrou o R7, o PL, que tem o maior partido na Casa, vai pedir a presidência da CREDEN e indicar Eduardo ao posto.

“Então ele está usando o mandato parlamentar dele para constranger o Poder Judiciário do Brasil e para atacar o Brasil”, ressaltou Lindbergh. Para o petista, é “inaceitável” que Eduardo assuma a CREDEN.

“Ele está praticamente morando nos Estados Unidos, conspirando contra o Brasil. Ele é responsável, ele que articulou a votação no comitê judiciário do Congresso norte-americano de uma lei”, declarou, em referência ao projeto que proíbe a entrada no país, além de permitir a deportação, de autoridades estrangeiras que supostamente violem a primeira emenda da Constituição norte-americana, que proíbe limitar a liberdade de expressão.

Além de ser crítico ao parlamentar, o líder do PT acionou o STF (Supremo Tribunal Federal) para apreensão do passaporte de Eduardo, que está nos EUA. O ministro Alexandre de Moraes pediu parecer da PGR sobre a notícia-crime do PT.

“Se ele optar por ser presidente da Comissão de Relações Exteriores, nosso pedido é muito bem fundamentado, ele vai sem passaporte”, pontuou Lindbergh.

Após ação de Moraes, Eduardo criticou o ministro e destacou não há justiça no Brasil, mas perseguição.

“Tiranos temem exposição. Agora, parece que Alexandre de Moraes quer que meu passaporte seja apreendido porque minhas denúncias nos EUA sobre a censura e perseguição do Brasil contra a oposição são verdadeiras e estão ganhando força”, escreveu Eduardo nas redes sociais.

“Se suas ações fossem legítimas, eles não entrariam em pânico comigo apenas expondo os fatos para o mundo. Mas eles sabem: o que temos no Brasil hoje não é justiça, é perseguição, é autoritarismo; é tirania. E a história é clara: tiranos sempre caem”, continuou.