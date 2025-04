CPI do INSS: Motta vai avaliar outros pedidos antes de decidir por instalação, dizem líderes Marca de assinaturas para criar investigação de ‘Roubo dos Aposentados’ foi levada a encontro na Câmara; veja próximos passos Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 30/04/2025 - 13h43 (Atualizado em 30/04/2025 - 14h13 ) twitter

Deputados querem abrir uma CPI para apurar desvios Renato S. Cerqueir/Ato Press/Estadão Conteúdo - 29.04.2025

A marca de assinaturas alcançadas para o pedido da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foi um dos assuntos discutidos por líderes partidários na reunião nesta quarta-feira (30).

O pedido quer criar um grupo de investigação ao ‘Roubo dos Aponsentados’ e está previsto para ser formalizado ainda hoje. Apesar do movimento, não há qualquer previsão de quando e se a CPI avançará entre parlamentares.

Segundo líderes que participaram do encontro, houve comprometimento de análise da proposta por parte do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O processo ainda passa pela análise de outros 12 pedidos de CPI apresentados no passado e que ficaram represados durante a gestão do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).

Conforme apurou o R7, a expectativa de parlamentares é que Motta avalie todas as propostas para definir uma ordem de assuntos prioritários. O critério do presidente de avaliar, ainda, se outras CPIs ainda são pertinentes.

O futuro da CPI também divide oposição e governistas. Deputados do PL defendem um grupo de investigação, enquanto a base do presidente Lula sustenta que o grupo pode interferir no processo de investigação da PF (Polícia Federal).

CPI do ‘Roubo dos Aposentados’

A proposta de uma comissão é encabeçada pelo deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO). O deputado justifica o pedido pelas indicações de desvios de aposentadorias de aposentados e pensionistas. A estimativia é que os valores ultrapassem os R$ 6,3 bilhões.

