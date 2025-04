CPI do INSS: oposição coleta assinaturas para investigar esquema de fraude bilionário Intenção de deputados é apurar irregularidades envolvendo benefícios de aposentados e pensionistas Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 25/04/2025 - 11h49 (Atualizado em 25/04/2025 - 11h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

INSS Rafa Neddemeyer/Agência Brasil (Arquivo)

A oposição ao governo Lula na Câmara iniciou a coleta de assinaturas para abrir uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) e investigar o esquema de fraude ligado ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) revelado nesta semana.

A proposta é encabeçada pelo deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) e, até esta sexta-feira (25), contava com assinatura de 87 deputados. Para ser protocolado na Câmara, o pedido depende do apoio de 171 parlamentares.

No requerimento, Chrisóstomo cita que as indicações apontam para desvios superiores aos R$ 6,3 bilhões em processo ligado ao desvio de aposentadorias. O alto valor, segundo o deputado, coloca o tema como importante para investigação entre parlamentares.

“Estamos falando de idosos, pessoas em cadeira de rodas, gente que não consegue sequer sair da cama. Estamos falando de um roubo bilionário contra os que mais precisam“, disse. “Precisamos investigar todos os envolvidos nesse esquema criminoso contra o INSS”, completou.

‌



Conforme apurou o R7, a inciativa deve ganhar reforço para aumentar o número de assinaturas na próxima semana. A intenção é de uma mobilização maior entre líderes do PL, oposição e minoria dentro da Câmara.

Mesmo se alcançar as 171 assinaturas, um avanço da CPI depende de decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) para ser formalmente instalada.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp