CPI: Virginia Fonseca diz que não se arrepende de promover bets e não pode ajudar seguidores

Virgínia Fonseca diz que fez propaganda para duas bets, mas elas eram regularizadas Marcos Oliveira/Agência Senado - 13.05.2025

Em depoimento à CPI das Bets, no Senado, a influenciadora digital Virginia Fonseca declarou nesta terça-feira (13) que não se arrepende da publicidade que fez para sites de jogos, assim como não pode ajudar seus seguidores.

“Não tenho poder de fazer nada. Então, está complicado”, disse, ao responder sobre pedidos de ajuda de seguidores que perderam dinheiro em apostas.

Durante quase quatro horas de sessão, Virginia respondeu a perguntas da relatora, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), e de outros parlamentares sobre contratos e eventuais ganhos com empresas do setor.

Sem arrependimento

Segundo ela, duas casas com as quais mantém vínculo estariam regularizadas.

Questionada sobre arrependimento por promover jogos de aposta, declarou: “Não me arrependo de absolutamente nada do que já fiz na minha vida. Acredito que tudo serviu de ensinamento.”

Virginia negou participação em esquemas para lucrar com perdas de usuários e disse informar o público sobre os riscos. Quando perguntada se pretende continuar com esse tipo de publicidade, respondeu que ainda vai “pensar” sobre o tema.

A CPI apura a relação entre influenciadores e plataformas de apostas, além de possíveis conexões com crimes como lavagem de dinheiro e fraude.

