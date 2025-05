Damares revela como achou carros de luxo do ‘Careca do INSS’ e diz ter 41 assinaturas para CPI Senadora afirma ter identificado veículos em garagem do prédio onde mantém escritório e entregou imagens e placas à PF Brasília|Do R7, em Brasília 20/05/2025 - 18h32 (Atualizado em 20/05/2025 - 18h32 ) twitter

Damares mostra carros supostamente do 'Careca do INSS' Vídeo de Damares Alves/Reprodução - 20.05.2025

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) contou como descobriu, por iniciativa própria, a localização de veículos de luxo que seriam ligados a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.

Segundo ela, os carros estavam estacionados na garagem do edifício onde mantém um escritório no Setor Bancário Norte, em Brasília.

A parlamentar disse ter repassado fotos e placas dos veículos à Polícia Federal antes da deflagração da operação que apreendeu os automóveis, nesta terça-feira (20).

Veja vídeo de Damares:

Antunes é apontado como operador financeiro de um esquema bilionário de fraudes envolvendo empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do INSS, com prejuízo estimado em R$ 6,3 bilhões.

A Polícia Federal afirma que ele é sócio de 22 empresas e usou uma delas, registrada em paraíso fiscal, para adquirir imóveis em Brasília e São Paulo.

‌



“Recebi uma ligação avisando sobre carros de luxo na garagem do prédio. Fui verificar e constatei a presença dos veículos. Depois, entreguei tudo para a inteligência da PF, inclusive com identificação dos donos pelas placas”, aponta.

Uma delas estaria vinculada a uma sociedade no qual Antunes é sócio. “Missão cumprida. Agora cabe à PF avançar”, afirmou Damares em vídeo publicado nesta terça-feira (20).

‌



Entre os carros citados pela senadora está um Porsche. Todos os veículos estariam avaliados em valores médios acima de R$ 500 mil.

Instalação da CPI do INSS

Damares também declarou estar reunindo apoio no Senado para instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o caso. “Tenho 41 assinaturas. A sociedade precisa entender o tamanho dessa fraude”, afirmou.

A parlamentar reforçou que, embora não participe das investigações, considera sua atuação uma forma de “cidadania ativa”.

Ela ainda defendeu que os bens apreendidos sejam revertidos para os aposentados afetados, priorizando moradores do Distrito Federal. “Eu quero ver ressarcimento. Os idosos enganados merecem resposta.”

A Polícia Federal segue apurando os vínculos empresariais e financeiros de Antunes, além de rastrear movimentações incompatíveis com a renda declarada.

Entre as ações investigadas, estão alterações em declarações de rendimentos e negociações com entidades que intermediavam benefícios junto ao INSS.

