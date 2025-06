Oposição critica governo por impostos e propõe cortes no PAC e fim dos supersalários Grupo sugeriu nove áreas para que o governo federal corte gastos Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 11/06/2025 - 16h32 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h32 ) twitter

Oposição no Senado critica governo por impostos e propõe cortes no PAC e fim dos supersalários Jonas Pereira/Agência Senado - 10/06/2025

A oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Senado criticou, nesta quarta-feira (11), o aumento de impostos por parte da gestão federal, a exemplo do decreto que aumenta as alíquotas de algumas modalidades do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

O grupo alega que o aumento do IOF tem função “arrecadatória” em um imposto que serve apenas para regulação. Em contrapartida, a oposição faz nove sugestões de corte de gastos para que o governo aumente a arrecadação sem ampliar a cobrança de impostos.

Para os senadores, a medida é “inconstitucional” porque aumenta o custo do crédito para pessoas físicas e jurídicas, punindo o crescimento e o investimento de longo prazo no Brasil.

Os parlamentares lembraram ainda da aprovação da emenda constitucional da transição, que incluiu quase R$ 200 bilhões ao Orçamento de 2023.

‌



Para eles, o governo ampliou benefícios e políticas públicas que já extrapolavam o arcabouço fiscal e aumentou despesas com viagens, publicidade e permitir o esvaziamento dos cofres públicos.

Eles citam ainda a superestimativa de receitas do Carf (Conselho de Administração de Recursos Fiscais) — que arrecadou menos de 1% do valor previsto.

‌



Além disso, mencionam o que chamaram de “omissão” dos impactos da reforma tributária, que deve ultrapassar R$ 800 bilhões nos próximos anos. As críticas constam em uma nota, assinadas por oito líderes da oposição.

Como contraponto, o bloco sugere algumas medidas de corte de gastos a fim de aumentar a arrecadação, como:

‌



Corte de gastos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento);

Reforma do arcabouço fiscal, com a volta das sanções e foco no centro da meta;

Reversão dos déficits das estatais;

Reforma administrativa com racionalização de concursos e fim dos supersalários;

Revisão de subsídios;

Desvinculação de despesas obrigatórias;

Recuperação de recursos do Tesouro no BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social);

Contenção de gastos com publicidade e viagens.

Governo apresenta alternativa ao aumento do IOF

Uma alternativa contra o aumento do IOF deve ser enviado pelo Palácio do Planalto ao Congresso, nesta semana, por meio de uma medida provisória (MP). O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou as alternativas, incluindo a MP, em uma reunião com líderes partidários do Senado e da Câmara no domingo (8).

Entre os pontos indicados pela Fazenda, estão com destaque a taxação em 5% de Imposto de Renda sobre o LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e LCA (Letra de Crédito do Agronegócio).

Atualmente, as duas opções de investimento são isentas. Essa alteração foi criticada por diversas frentes parlamentares e por partidos que possuem ministérios no governo, como União Brasil e PP.

Conforme os críticos, a mudança representa um risco para redução de investimentos.

