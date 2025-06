Lula reconhece agro como principal negócio no Brasil: ‘Já não é quebra galho’ Presidente participou de cerimônia de certificação do país como livre da febre aftosa sem vacinação; entenda Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 06/06/2025 - 08h33 (Atualizado em 06/06/2025 - 08h52 ) twitter

Lula defendeu setor em discurso nesta sexta Ricardo Stuckert / PR - 03.06.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu o agro como o principal negócio do Brasil e destacou a importância do setor para a economia. A declaração foi dada durante discurso na certificação do país como livre da febre aftosa sem vacinação, realizada nesta sexta-feira (6), em cerimônia realizada na França.

“Já não é quebra galho trabalhar com o agronegócio do Brasil, virou o principal negócio do Brasil”, disse.

Lula classificou a certificação como um dia histórico. “É um dia histórico por merecimento de cada um de vocês [empreendedores ligados ao setor] que entendeu que se a gente quer competir, a gente tem que ser o melhor. A gente quer produzir a melhor carne, a carne mais saudável, e a gente quer disputar o mercado do mundo inteiro com quem quer que seja”, declarou.

Lula acrescentou que o Brasil tem diversos potenciais e “nasceu para ser bom em tudo aquilo que a gente quer fazer”.

“Eu acho que esse certificado aqui é o reconhecimento da robustez e da confiabilidade do nosso sistema de defesa agropecuária, mesmo sem a vacinação está comprovado que a aftosa não circula e cabe a nós garantir que ela não volte a circular no nosso território”, disse.

Entenda

A Organização Mundial de Saúde Animal reconheceu o Brasil como livre de febre aftosa sem vacinação durante a assembleia em Paris. Este novo status sanitário possibilita o acesso a mercados internacionais, incluindo o Japão. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, essa conquista, resultado de mais de 20 anos de esforços conjuntos entre governo e produtores rurais, marca um importante avanço para a pecuária nacional e para o país.

Altamente contagiosa, a febre aftosa é uma doença viral que provoca grandes perdas na produção de leite e carne. Além disso, impede a comercialização de animais, seus produtos e subprodutos — tanto no mercado interno quanto no internacional. Ela é uma doença infecciosa aguda que acomete bovinos, búfalos, caprinos e suínos. Ela é causada por um vírus que provoca febre e o surgimento de aftas, principalmente na boca e nos cascos dos animais.

