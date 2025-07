Defesa de Braga Neto recorre de decisão de Moraes e pede novamente liberdade de militar Braga Netto está preso desde 14 de dezembro por supostamente ‘interferir nas investigações sobre tentativa de golpe’ Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 22/07/2025 - 17h43 (Atualizado em 22/07/2025 - 17h47 ) twitter

Defesa de Braga Neto recorre de decisão de Moraes e pede novamente liberdade de militar

A defesa do ex-ministro e general Walter Braga Netto pediu novamente ao STF (Supremo Tribunal Federal), nesta terça-feira (22), a revogação da prisão preventiva dele. No último dia 16, o ministro Alexandre de Moraes negou um pedido da defesa e manteve a prisão.

Braga Netto está preso desde 14 de dezembro sob a alegação de que ele teria tentado “interferir nas investigações sobre tentativa de golpe de Estado”. O militar é um dos réus no processo.

Segundo os advogados, não justifica a manutenção da prisão preventiva, meses depois e diante de outra realidade fática e outra fase processual.

“Após mais de 220 dias de prisão preventiva, não foi apontado no parecer e na própria decisão agravada nenhum fato novo e contemporâneo, nenhum motivo concreto de suposto perigo gerado pela liberdade, tampouco justificativa razoável para não se aplicar quaisquer medidas cautelares alternativas”, disse.

No fim do mês de junho, Braga Netto esteve em Brasília com tornozeleira eletrônica para participar de acareação com o tenente-coronel Mauro Cid. Após o fim da audiência, ele teve que voltar para o Comando da 1ª Divisão do Exército, no Rio de Janeiro, onde está preso.

A defesa do militar já tinha pedido a revogação da prisão dele outras vezes. Houve um pedido em 10 de junho, após ele ser interrogado pelo STF. A Corte, no entanto, negou o pedido.

