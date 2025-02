Defesa de Braga Netto aciona STF para Moraes não julgar denúncia de suposto plano de golpe

Defesa de Braga Netto aciona STF para Moraes não julgar denúncia de suposto plano de golpe Ex-ministro de Bolsonaro foi um dos denunciados pela PGR e quer que Moraes seja impedido de participar do julgamento Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 25/02/2025 - 09h21 (Atualizado em 25/02/2025 - 09h30 ) twitter

Braga Netto foi um dos 34 denunciados pela PGR José Cruz/Agência Brasil - 7.3.2022

A defesa do ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice-presidente Walter Souza Braga Netto apresentou uma ação ao STF (Supremo Tribunal Federal) na qual pede que o ministro Alexandre de Moraes seja impedido de julgar a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) por um suposto plano de golpe de Estado após as eleições de 2022. Na lista dos 34 denunciados, estão Braga Netto e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

No pedido, que está sob sigilo, a defesa diz que embora Moraes não seja a vítima dos crimes apresentados, o próprio órgão acusatório atrelou as circunstâncias do cometimento dos delitos a atos contra o ministro, o que pode levar à quebra da imparcialidade.

Na semana passada, Braga Netto solicitou ao STF acesso integral à delação de Mauro Cid, incluindo depoimentos, documentos e tratativas do acordo. A defesa alegava que o material era essencial para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório.

O pedido foi negado por Alexandre de Moraes, que justificou a decisão com base na jurisprudência do STF, afirmando que o acesso à delação só é permitido quando há imputação direta de responsabilidade criminal ao requerente e quando não há diligências em andamento.

Defesa de Bolsonaro

O advogado Celso Vilardi, que faz parte da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve pedir nos próximos dias ao STF que os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin se declarem impedidos para julgar a denúncia da PGR sobre suposta tentativa de golpe. Os dois foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na segunda-feira (24), Vilardi esteve com o presidente da corte, ministro Luís Roberto Barroso, que garantiu ao advogado que todos os pedidos que forem apresentados contra a denúncia da PGR serão analisados pelo Tribunal.

Segundo a defesa de Bolsonaro, ele “jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam”.