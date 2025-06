Delegado da PF, Ricardo Saadi é indicado para presidir Coaf a partir de julho Saadi substituirá Ricardo Liáo, que esteve à frente do cargo desde 2019; nomeação foi feita pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo Brasília|Do R7 19/06/2025 - 12h41 (Atualizado em 19/06/2025 - 12h48 ) twitter

Nomeação de Saadi foi feita pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo Tomaz Silva/Agência Brasil

O delegado da Polícia Federal Ricardo Andrade Saadi foi indicado nesta quinta-feira (19) para assumir a presidência do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) a partir de 1º de julho. A nomeação foi feita pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a quem o órgão é subordinado.

Saadi substituirá Ricardo Liáo, que deixa o comando do Coaf após quase cinco anos à frente da unidade de inteligência financeira, responsável por monitorar e analisar movimentações suspeitas com o objetivo de prevenir crimes como lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico de drogas.

Em nota, o Banco Central destacou a trajetória do novo indicado, que atualmente ocupa o cargo de diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção na Polícia Federal.

Saadi é delegado da PF, com atuação destacada no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e à corrupção. Já foi conselheiro do Coaf e atualmente é diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção na Polícia Federal.

“Sua larga experiência contribuirá para a missão do Coaf de produzir inteligência financeira e supervisionar setores econômicos para proteção da sociedade contra a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa”, afirmou o BC.

Coaf

Criado em 1998, o Coaf atua como uma peça-chave na prevenção de crimes financeiros. O órgão recebe e examina dados enviados por instituições bancárias, corretoras, seguradoras, joalherias, cartórios e outros setores obrigados a comunicar operações consideradas atípicas.

Nos últimos anos, relatórios produzidos pelo órgão serviram de base para diversas investigações de grande repercussão.

Ao anunciar a mudança no comando, o BC agradeceu ao atual presidente, Ricardo Liáo — servidor de carreira da própria instituição e aposentado desde 2013 — pelos anos de dedicação.

