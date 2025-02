Delegado que atirou em três mulheres passará por audiência de custódia quando receber alta Mikhail Rocha e Menezes está internado no Hospital de Base depois de atirar contra esposa, empregada e enfermeira Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília e Thaís Moura, RECORD 17/01/2025 - 12h37 (Atualizado em 17/01/2025 - 22h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Delegado foi internado na noite desta quinta Paulo H. carvalho/Agência Brasília - Arquivo

O delegado da PCDF (Polícia Civil do DF) Mikhail Rocha e Menezes, que atirou em três mulheres nesta quinta-feira (16), vai passar por uma nova audiência de custódia após receber alta médica. A decisão é do Núcleo de Audiência de Custódia do TJDFT (Tribunal de Justiça do DF). “O juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva e determinou que o preso retorne à carceragem da PCDF após alta médica”, explicou em nota o Tribunal.

Nesta sexta-feira (17) foi realizada uma audiência de custódia sem a presença do delegado, que vai passar por um novo procedimento presencial quando receber liberação médica. Rocha e Menezes está internado na ala de Psiquiatria do Pronto-Socorro do Hospital de Base. A expectativa é que, depois da alta, o delegado seja levado para o Centro de Detenção Provisória da Polícia Civil.

Na noite de quinta-feira (16), o delegado havia sido levado sob escolta para o hospital. Ele foi preso durante a manhã depois de ter atirado contra a esposa, a empregada e uma enfermeira.

A polícia investiga a possibilidade de que o delegado estivesse em um surto psicótico durante o crime. Segundo a PCDF, Mikhail não tem histórico de atendimento médico pela Políclinica da corporação. No momento do crime, o delegado estava afastado do trabalho por atestado médico, que tinha sido entregue na terça-feira (14).

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Entenda

Na manhã desta quinta-feira (16), o delegado da PCDF (Polícia Civil do DF) Mikhail Rocha e Menezes atirou contra a esposa e a empregada doméstica na casa em que mora em São Sebastião, no Distrito Federal. O crime aconteceu por volta de 9h30. Andrea Rodrigues Machado e Menezes, a esposa, e Oscelina Mourão Neves, a funcionária, foram atingidas e encaminhadas ao Hospital de Base em estado grave.

Segundo o boletim de ocorrência, o filho de Mikhail, de 7 anos, teria ficado ferido por estilhaços, e o delegado o levou para um hospital particular no Lago Sul. Segundo testemunhas, no local, o homem teria ficado nervoso e reclamado pela demora no atendimento. Quando Priscila Pessoa, uma enfermeira da unidade, tentou acalmá-lo, ele sacou a arma e disparou, atingindo-a entre o pescoço e a clavícula.

‌



Depois do tiro, o delegado fugiu. Às 10h13, o carro que ele estava foi encontrado na QI 23 do Lago Sul e Mikhail foi preso em flagrante em uma ação integrada das 21ª BPM, 5ª BPM e do Patamo. O filho ainda estava no carro, e, depois da prisão do pai, foi entregue aos cuidados de uma tia.

Estado de saúde das vítimas

Andrea Rodrigues Machado e Menezes e Oscelina Mourão Neves foram encaminhadas para atendimento no Hospital de Base. Andrea passou por uma drenagem torácica (procedimento que remove ar, líquido ou sangue do espaço pleural, que é a cavidade entre os pulmões e a parede torácica) e cirurgia no braço esquerdo. Ela está fora de perigo e foi transferida para continuar o tratamento em um hospital particular.

‌



Oscelina teve um quadro mais grave. Ela foi atingida pelas costas e sofreu danos internos, perdendo um rim e parte do estômago e do intestino. Ela passou por cirurgia e segue entubada.

A enfermeira Priscila Pessoa foi atingida entre o pescoço e a clavícula, e deve passar por cirurgia para retirar pedaços da bala. Ela está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).