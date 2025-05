Depois de 24 anos, Eduardo Leite deixa PSDB e se filia ao PSD Governador do Rio Grande do Sul também assumiu o comando do PSD-RS Brasília|Do R7 09/05/2025 - 17h16 (Atualizado em 09/05/2025 - 17h16 ) twitter

Ao centro, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB); o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab; e o deputado federal Antonio Brito (PSD-BA) Reprodução/Instagram

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, saiu, oficialmente, nesta sexta-feira (9), do PSDB e filou-se ao PSD. A mudança ocorre 24 anos após a entrada do governador no partido tucano. De acordo com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, agora o gaúcho vai assumir o comando do partido no Estado. A cerimônia, que aconteceu no gabinete da Direção Nacional do PSD, em São Paulo, contou com a presença de políticos importantes do partido, a exemplo do líder do PSD na Câmara dos Deputados, Antonio Brito (BA), além de Kassab.

“O momento em que eu me movimento na minha filiação partidária é procurando um caminho onde eu possa me ver por longos anos trabalhando na política. Trago para o PSD também a minha própria experiência, assim como enxergo um partido construído sobre bases sólidas de diálogo e de respeito e de projeto de país. Eu quero também contribuir, confiança é caminho de mão dupla, né? Estou confiando no PSD de volta e trazendo alguma experiência que eu tenha acumulado”, declarou Leite no evento.

A mudança de legenda acontece em meio a uma crise interna no PSDB, que envolve perda de protagonismo, disputas regionais e uma fusão com o Podemos. O relacionamento de Leite com o PSDB vinha se deteriorando desde as eleições de 2022, quando tentou viabilizar sua candidatura à Presidência, mas acabou preterido em uma disputa interna com João Doria.

Com o impasse, recuou e optou por tentar a reeleição no Rio Grande do Sul. Agora, ao ingressar no PSD, Leite volta a posicionar-se como um nome viável na corrida pelo Planalto em 2026.

“Minha saída não é um rompimento com esses valores. Ao contrário, sigo guiado por eles”, disse Leite em nota, referindo-se aos princípios que, segundo ele, aprendeu ao longo de sua formação no PSDB. O governador acrescentou que permanece comprometido com a construção de um país “mais justo, mais eficiente, mais equilibrado e mais comprometido com o futuro”.

Obstáculos dentro do PSD

Apesar da tentativa de reconstrução política, Leite encontrará obstáculos no próprio PSD. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, aliado de Kassab, já se articula como pré-candidato à Presidência e tem ampliado presença em eventos nacionais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A filiação ocorre em um momento de reposicionamento do PSD no cenário político. A legenda tem ampliado sua bancada no Congresso, busca nomes competitivos em diversos estados e tenta ocupar o vácuo deixado por partidos tradicionais do centro. A entrada de Eduardo Leite fortalece esse movimento, ao mesmo tempo em que evidencia o redesenho de forças políticas no país.

