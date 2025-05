Deputado discursa na Câmara com bebê reborn: ‘Não devemos esquecer das crianças de carne e osso’ Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) disse que ‘não é pecado’ ter o brinquedo Brasília|Do R7 21/05/2025 - 16h24 (Atualizado em 21/05/2025 - 16h24 ) twitter

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 20/05/2025

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-MG) discursou na tribuna da Câmara dos Deputados, na terça-feira (20), segurando um bebê reborn, uma boneca com aparência realista. Na ocasião, o parlamentar alegou que ter o brinquedo “não é pecado”, mas cobrou atenção para com as crianças que são órfãs.

O deputado baiano alegou que, caso alguém “crie” um bebê reborn, compra roupas, dá “mamadeira”, faz “chá de frauda”, sem importunar o SUS (Sistema Único de Saúde), padres ou pastores para “abençoar” o brinquedo, “não é pecado”.

“Não devemos é esquecer das nossas crianças de carne e osso, que tem espírito e alma e, na maioria das vezes, estão abandonadas”, disse. Antes de terminar a fala, o parlamentar justificou a saída da tribuna alegando que a boneca teria urinado nas roupas.

“Inclusive, minha neta está querendo ser agora deputada federal, por falar nisso, parece que fez pipi aqui”, prosseguiu. Na ocasião, ele levou à tribuna roupas, bolsa, mamadeira e outros acessórios.

