Novas famílias beneficiadas pelo DF Social têm até a próxima terça para abrir conta social Responsável familiar precisa ter conta social no BRB para receber benefício; programa concede R$ 150 mensais a famílias de baixa renda Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 21/05/2025 - 16h09 (Atualizado em 21/05/2025 - 16h09 )

Prazo se encerra às 18h da próxima terça-feira Divulgação/Sedes - Arquivo

A Sedes (Secretaria de Desenvolvimento Social) selecionou mais 2.076 famílias para serem beneficiárias do programa DF Social e terem acesso ao auxílio mensal de R$ 150. Para receber o valor, o responsável pela família precisa abrir uma conta social — caso já não tenha — no BRB (Banco de Brasília) até 18h da próxima terça-feira (27).

Uma conta social, diferente de uma conta bancária comum, é uma conta destinada especialmente para receber benefícios de programas sociais. Os beneficiários selecionados que não tiverem essa conta até o fim do prazo precisarão aguardar uma nova rodada de contemplação do benefício.

Para conferir se foi contemplado, o cidadão pode fazer a consulta no site GDF Social. É necessário informar o CPF e a data de nascimento do responsável familiar que foi indicado no Cadastro Único.

“É importante que, antes de tudo, o cidadão verifique se foi contemplado. Depois disso, abra a conta correta, que é a conta social do BRB, e dentro do prazo. Não adianta abrir a conta social, sem ter sido contemplado no programa”, reforça a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra. “Lembrando que sempre há novas inclusões, à medida que algumas famílias deixam de atender os critérios, outras são contempladas.”

O DF Social é um programa de combate à pobreza que concede R$ 150 por mês a famílias de baixa renda, com salário inferior a meio salário mínimo (R$ 606). Para participar, a família precisa morar no DF e estar inscrita no CadÚnico.

