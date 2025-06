Deputado pede bloqueio de contas de Bolsonaro em inquérito sobre Eduardo Líder do PT na Câmara prestou depoimento nesta segunda no inquérito que investiga a conduta de Eduardo Bolsonaro no exterior Brasília|Giovana Cardoso e Rute Moraes, do R7, em Brasília 02/06/2025 - 17h49 (Atualizado em 02/06/2025 - 18h57 ) twitter

Depoimento foi feito nesta segunda-feira Divulgação/ Câmara dos Deputados

O líder do PT na Câmara dos Deputados , Lindbergh Farias, pediu nesta segunda-feira (2) a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jair Bolsonaro, além do bloqueio imediato das contas do ex-presidente, por ele custear a permanência do filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. As solicitações foram feitas durante seu depoimento à PF (Polícia Federal) no inquérito que investiga a conduta de Eduardo no exterior.

Farias quer a quebra dos sigilos bancário e fiscal por alegar que isso pode ajudar no rastreio de valores enviados por Bolsonaro para fora do país com a finalidade de “financiar estrutura no exterior destinada a atacar o sistema de justiça brasileiro”.

Após o depoimento, Farias disse que a conduta de Eduardo “é uma forma de manutenção da organização criminosa” e visa “tirar credito do STF (Supremo Tribunal Federal)”. No entendimento da PGR, o filho de Bolsonaro, que está de licença do seu mandado como deputado, tem atuado para que o governo norte-americano aplique sanções a integrantes do STF, da PGR e da Polícia Federal.

As medidas solicitadas incluiriam cancelamento de vistos, bloqueio de bens e restrições comerciais — caracterizadas como “pena de morte civil internacional”.

Em depoimento, o líder do PT justificou o bloqueio das contas pelo “risco de dissipação de recursos, fuga patrimonial, transferência para interpostas pessoas e blindagem jurídica”.

Gastos bancados por doações

Segundo o ex-presidente, os gastos do filho são cobertos por doações feitas via Pix. “Tenho bancado as despesas dele. Sem o Pix, não conseguiria. Ele está sem salário e tem atuado em articulações com autoridades no exterior”, afirmou em entrevista.

Bolsonaro acrescentou que os dois mantêm contato frequente e demonstrou desejo de ver o filho disputar uma vaga no Senado em 2026. “Conversamos quase todos os dias, mas as conversas são reservadas. Ainda não decidimos sobre o retorno à Câmara. O prazo de licença chegou à metade. Não desejo esse afastamento familiar”, declarou.

O inquérito foi instaurado a partir de solicitação da PGR, que atendeu representação encaminhada por Lindbergh. Entre os pedidos, consta a prisão preventiva de Eduardo e investigação por suposto atentado à soberania, tentativa de abolir o Estado democrático de direito por meios violentos e coação em processos em andamento.

