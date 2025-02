Descarte irregular de lixo no DF custa R$ 4 milhões por mês aos cofres públicos Além do impacto ambiental, o despejo ilegal de resíduos gera riscos à saúde, como proliferação do mosquito da dengue e outras doenças Brasília|Do R7, com informações da Agência Brasília 10/02/2025 - 09h02 (Atualizado em 10/02/2025 - 09h59 ) twitter

Descarte irregular pode gerar multa Lúcio Bernardo Jr. / Agência Brasília

O descarte irregular de resíduos gera um gasto mensal de R$ 4 milhões ao Governo do Distrito Federal. O valor é destinado exclusivamente para remover lixo e dejetos descartados pela população em locais impróprios.

Em 2024, por exemplo, o SLU (Serviço de Limpeza Urbana) retirou 651 mil toneladas de resíduos, uma média de 54,25 mil toneladas por mês, descartados em ruas, terrenos baldios e áreas públicas.

Para evitar os danos ambientais e à saúde, o SLU realiza mutirões de limpeza em parceria com as administrações regionais. Apenas em janeiro deste ano, mais de cinco mil toneladas de lixo foram removidos na ação. Na última semana, o mutirão atuou em Sol Nascente e Pôr do Sol, e a perspectiva é que a cada semana uma região administrativa receba a ação do SLU.

O mutirão já ocorreu em Samambaia, Santa Maria, Gama, Ceilândia e São Sebastião, resultando na remoção de mais de 4,6 mil toneladas de resíduos. O cronograma prevê que a ação se estenda, nos próximos dias, às cidades do Recanto das Emas e Arapoanga.

‌



Crime ambiental

Descartar lixo irregularmente é considerado crime ambiental de acordo com a Lei de Crimes Ambientais (lei federal nº 9.605/1998) e normativas do DF. Quem for flagrado jogando resíduos em áreas proibidas pode ser enquadrado no artigo 54 da lei, que trata da poluição que cause danos à saúde humana ou ao meio ambiente.

A pessoa pode receber multa e ser presa de um a quatro anos, podendo ser agravadas caso o material descartado ofereça riscos mais graves, como resíduos tóxicos ou perigosos.

‌



Vale destacar que o descarte irregular compromete a saúde pública, atraindo ratos, baratas e mosquitos, aumentando os casos de dengue, leptospirose e outras enfermidades.

Há o risco também de contaminação do solo e dos recursos hídricos, o que afeta a qualidade da água consumida pela população.