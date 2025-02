Governo amplia uso de armas para agentes da segurança presidencial Decisão foi oficializada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira Brasília|Do R7, em Brasília 10/02/2025 - 08h15 (Atualizado em 10/02/2025 - 09h40 ) twitter

Governo amplia uso de armas Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

O GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República) publicou uma nova medida que autoriza integrantes da Ajudância de Ordens do Gabinete Pessoal do Presidente a utilizarem armamento institucional no exercício de suas funções.

A decisão foi oficializada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (10).

A norma permite que os agentes indicados pelo órgão, desde que possuam porte de arma regulamentado, possam portar armamento do Departamento de Segurança da Secretaria de Segurança Presidencial.

Assinada pelo ministro do GSI, Marcos Antônio Amaro dos Santos, a medida entrou em vigor imediatamente após a publicação. O objetivo, segundo o governo, é reforçar a segurança no entorno presidencial.