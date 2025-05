Veja quem é a nova ministra das Mulheres nomeada por Lula Márcia Lopes já tomou posse e foi ministra de Lula em 2010, quando chefiou o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 05/05/2025 - 13h32 (Atualizado em 05/05/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Márcio Lopes (verde escuro) assumiu no lugar de Cida Gonçalves Ricardo Stuckert / PR - 05.05.2025

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou Márcia Lopes como ministra das Mulheres nesta segunda-feira (5). Márcia teve uma conversa com o presidente no Palácio do Planalto, pela manhã, quando já assinou o termo de posse. Ela já foi ministra de Lula em 2010, na época liderando o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

A nova gestora vai chefiar a pasta das Mulheres no lugar de Cida Gonçalves, após desgaste da ministra com denúncias internas de assédio moral. Na última semana, Lula conversou com Cida avisando sobre a troca. A reunião, realizada na sexta-feira (3) e fora da agenda oficial, durou cerca de 20 minutos.

Segundo nota da Secretaria de Comunicação de Lula, “a exoneração de Cida Gonçalves e a nomeação de Márcia Lopes serão publicadas ainda hoje, em edição extra do Diário Oficial da União”.

Quem é Márcia Lopes?

Márcia Lopes é mestre em Serviço Social e já atuou como secretária municipal de assistência social de Londrina. Foi vereadora na cidade entre 2000 e 2004, e a partir de então, assumiu o cargo de secretária nacional de assistência social do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2004).

‌



No ano seguinte, Márcia subiu para o posto de secretária executiva (2005/2007) do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e assumiu o comando da pasta a partir de 2010.

Ela também já atuou como conselheira nacional de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente (2004) e foi presidente da Rede de Pobreza e Proteção Social do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), em 2007.

‌



Márcia foi professora por mais de 30 anos no curso de Serviço Social na Universidade Estadual de Londrina. Ela tem experiência na área de Políticas Sociais, com ênfase em Política de Assistência Social.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp