Flagrantes de motoristas alcoolizados no Distrito Federal diminuíram 21% em 2024 Suspensão de CNH de motoristas aumentou 207% no mesmo período Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 20/02/2025 - 18h20 (Atualizado em 20/02/2025 - 18h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

População está mais consciente, diz Detran Geovana Albuquerque/Agência Brasília - 14.03.2022

A quantidade de motoristas flagrados alcoolizados no Distrito Federal reduziu 21% em 2024 se comparado ao ano anterior. Dados do Detran-DF (Departamento de Trânsito) apontam diminuição de 26.422 para 20.812 autuações feitas por órgãos de fiscalização de trânsito.

“É muito positivo que a população esteja mais consciente da gravidade de beber e dirigir, mas, infelizmente, o número de flagrantes ainda é alto”, afirma o diretor-geral do Detran, Takane Kiyotsuka. Segundo ele, além das campanhas educativas, o órgão está suspendendo a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de infratores para “retirá-los das ruas e reduzir a sensação de impunidade”.

“As ações do órgão podem não ser populares, mas são fundamentais para a segurança”, declara.

Apesar da diminuição nos flagrantes, o Detran registrou um aumento de 207% nas suspensões de CNH por direção sob efeito de álcool. Foram 2.592 casos em 2023 e 7.954 casos em 2024.

‌



O Detran afirma que uma mudança de comportamento da população está sendo percebida pelos agentes de fiscalização. De acordo com eles, as equipes “têm notado um aumento no uso de outras opções de transporte por frequentadores de bares e baladas”, o que contribuiu para a diminuição dos flagrantes.

Penalidade

A punição para o motorista que for pego alcoolizado depende da quantidade de álcool no sangue. Se o bafômetro indicar acima de 0,05 mg/L, já é considerado infração de trânsito, mas é considerado crime de trânsito se o resultado for igual ou maior que 0,3mg/L.

‌



No caso de infração de trânsito, o motorista tem o direito de dirigir suspenso por 12 meses e uma multa de quase R$ 3.000. Já no caso de crime, além da multa e da suspensão da carteira, o condutor também vai responder judicialmente por um processo criminal (com pena de seis meses a 3 anos).

Caso o motorista se negue a realizar o teste do bafômetro, a conduta é considerada infração gravíssima, que gera multa e a suspensão do direito de dirigir.