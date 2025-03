DF confirma caso de sarampo depois de quatro anos com doença erradicada Segundo Secretaria de Saúde, paciente já se recuperou e teria se contaminado durante viagens internacionais; pessoas que tiveram contato são monitoradas Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 19/03/2025 - 08h42 (Atualizado em 19/03/2025 - 08h47 ) twitter

Saúde reforça importância da vacinação Lúcio Bernardo Jr. / Agência Brasília - 14.01

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou um caso de sarampo na capital do país depois de quatro anos sem nenhum registro da doença. Segundo a pasta, o caso foi confirmado nesta segunda-feira (17) em uma mulher, com idade entre 30 e 39 anos, que começou a ter os sintomas em fevereiro. A paciente teria realizado viagens internacionais e se contaminado fora do DF. De acordo com dados do Ministério da Saúde, desde 2021 não há registro da doença na capital.

“Atualmente, a paciente encontra-se em bom estado geral, não precisou ser hospitalizada e a doença evoluiu para cura sem intercorrências. Destaca-se que ela seguiu todas as orientações da vigilância epidemiológica, mantendo-se em isolamento domiciliar para evitar a transmissão do vírus”, informou a Secretaria.

A pasta também reforçou que adotou todas as medidas de investigação e, até o momento, não há novos casos detectados. “A vigilância epidemiológica segue ativa, considerando o cenário global da doença. O período para o possível surgimento de casos secundários relacionados a esta ocorrência se encerra em 26 de março de 2025, com monitoramento dos contatos até 1º de abril de 2025″, explicou.

A Secretaria reforçou que fez busca ativa em 278 pessoas que tiveram contato com a mulher contaminada para fornecer orientações sobre a doença, sinais de alerta e verificar a situação vacinal dos indíviduos.

“A Secretaria de Saúde reforça a importância de procurar a Unidade Básica de Saúde de referência caso apresente sintomas como febre e erupção cutânea caracterizada por manchas vermelhas ou rosadas na pele, associados a tosse, coriza e/ou conjuntivite, levando consigo o cartão de vacinação”, orienta.