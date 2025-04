DF espera entregar estudo sobre reajuste das forças de segurança até o fim de maio para União Apuração feita pelo R7 aponta que nos próximos dias documento solicitado pelo Ministério de Gestão deve ser entregue Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 03/04/2025 - 10h10 (Atualizado em 03/04/2025 - 10h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ibaneis enviou projeto na manhã desta segunda Renato Alves/ Agência Brasília - 11.02.2025

O Governo do Distrito Federal espera entregar até o fim de maio um estudo sobre o reajuste das forças de segurança solicitado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A análise deve incluir, conforme solicitado pela pasta, os impactos no período de uma década. A proposta de reajuste ultrapassa os 35% dependendo do cargo, e equipara os salários do Corpo de Bombeiros Militar e das polícias Civil e Militar aos salários da Polícia Federal. A expectativa é que o aumento seja pago em duas parcelas: a primeira em setembro deste ano, e a segunda em maio de 2026.

O R7 apurou que a Secretaria de Economia espera finalizar o documento nos “próximos dias”. O que pode atrasar o cronograma é o feriado da Páscoa, quando o GDF terá cinco dias de feriado prolongado, de quinta-feira (17), que é ponto facultativo, até segunda-feira (21), aniversário de Brasília.

Segundo informações do Ministério de Gestão, a pasta se reuniu na última segunda-feira (31) com parlamentares do DF e representantes da polícia civil. Na ocasião, o secretário de Relações de Trabalho do Ministério da Gestão, José Lopez Feijóo, informou sobre a reunião de instalação dos Fóruns de Diálogo com a Polícia Civil e com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

“Na ocasião também foi informado sobre a solicitação feita ao GDF para elaboração de estudo de sustentabilidade do Fundo Constitucional, considerando um período de 10 anos. A pasta aguarda o documento para dar andamento a análise e as discussões no âmbito dos Fóruns”, informou o Ministério.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Entenda

O impacto bruto previsto no orçamento do DF seria de R$ 2,3 bilhões, segundo estimativa da Secretaria de Economia do DF. A medida, no entanto, precisa de aprovação do governo federal e do Congresso Nacional, porque as corporações do DF são custeadas com dinheiro da União, no chamado Fundo Constitucional do DF.

Ibaneis observa, contudo, que o aumento seria pago com os recursos atuais do fundo, sem necessidade de novo repasse da União. O governador, depois de enviar a primeira proposta, também tentou incluir os policiais penais no reajuste. Na dia 13 de março, Ibaneis disse que enviou uma mensagem ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitando que a categoria seja incluída no Projeto de Lei enviado ao governo federal em fevereiro.

‌



“Quero nesse momento me dirigir aos policiais penais do Distrito Federal para reiterar meu apoio de sempre à categoria e dizer que estou assinando a mensagem para o presidente Lula no sentido de cumprir o que a Constituição determinou para que o Presidente Lula possa encaminhar o projeto de lei incluindo vocês no Fundo Constitucional; abrindo a condição para que a gente possa conceder o mesmo ajuste que foi dado a Polícia Civil, Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros a vocês policiais penais que merecidamente terão esse cuidado”, afirmou na ocasião.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp