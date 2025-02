Governador do DF vai pedir reajuste salarial para as forças de segurança na segunda-feira Ibaneis disse que medida será feita em parceria com sindicatos e com a Câmara Legislativa do Distrito Federal Brasília|Kristine Otaviano, RECORD e Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 14/02/2025 - 12h13 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h35 ) twitter

Ibaneis Rocha anunciou medida nesta sexta Geovana Albuquerque / Agência Brasília - 11.02.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou nesta sexta-feira (14) que na próxima semana vai entregar um pedido de reajuste para as forças de segurança. A medida será feita em parceria com sindicatos e com a Câmara Legislativa do DF e foi adiantada durante entrega da Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português Escrito do Plano Piloto, nesta manhã.

“Na segunda-feira (17) faremos o anúncio do encaminhamento do aumento. Estaremos junto com os sindicatos e parlamentares da área de segurança para anunciar o encaminhamento desse ofício”, disse o governador.

O pedido de equiparação salarial das forças de segurança do DF com a Polícia Federal é uma demanda antiga dos agentes. Ainda em 2023, quando Ibaneis conseguiu um reajuste de 18% em duas parcelas para policiais civis, militares e bombeiros, Ibaneis disse que continuaria trabalhando “para melhorar cada vez mais a remuneração das nossas forças de segurança, até que a gente consiga a tão sonhada equiparação, que era o que existia no passado”.

Inauguração de escola

Nesta manhã, Ibaneis inaugurou a escola integral bilíngue de libras e português escrito e destacou a importância da inclusão das pessoas com deficiência. A unidade foi projetada para atender estudantes surdos e deficientes auditivos e iniciou as atividades na segunda-feira (10), após reforma no segundo semestre de 2024.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) também participaram da solenidade. O prédio fica na 912 Sul, e estava em reforma desde novembro de 2022.

O espaço conta com salas de aula inclusivas, laboratórios modernos e uma horta suspensa. Ela atende educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

A unidade é a segunda escola pública integral bilíngue em libras e português escrito do Distrito Federal. A outra unidade fica em Taguatinga.