Pesquisa Quaest: 62% dos brasileiros são contra a reeleição de Lula Por outro lado, 35% dos entrevistados defendem que Lula se candidate novamente ao Palácio do Planalto Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 03/04/2025 - 08h34 (Atualizado em 03/04/2025 - 08h36 )

62% dos brasileiros são contra a reeleição de Lula Ricardo Stuckert / PR - 27/03/2025

A maioria dos brasileiros acredita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deveria concorrer à reeleição em 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (3). O levantamento aponta que 62% dos entrevistados são contra um novo mandato do petista, um aumento de 10 pontos percentuais em relação a dezembro de 2024, quando esse índice era de 52%.

Por outro lado, 35% dos entrevistados defendem que Lula se candidate novamente ao Palácio do Planalto, enquanto 3% não souberam ou não quiseram responder. O percentual dos que rejeitam a reeleição do presidente é o mais alto desde julho do ano passado, quando a série histórica da Quaest começou a medir essa percepção.

O levantamento foi realizado entre os dias 27 e 31 de março, por meio de entrevistas presenciais com 2.004 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Volta de Bolsonaro x permanência de Lula

A pesquisa também avaliou o temor da população em relação aos principais nomes da política nacional. Para 44% dos brasileiros, a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao poder causa mais preocupação. O ex-mandatário está inelegível até 2030, após condenações no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Já 41% dos entrevistados afirmam temer mais a permanência de Lula na Presidência. Além disso, 6% disseram ter receio de ambos, 4% não temem nenhum dos dois e 5% não souberam ou preferiram não responder.

