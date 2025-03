Ibaneis tenta incluir policiais penais em projeto de reajuste salarial das forças de segurança Governador do DF enviou ao presidente Lula mensagem pedindo que a categoria também fosse contemplada em projeto de lei Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 13/03/2025 - 09h45 (Atualizado em 13/03/2025 - 09h50 ) twitter

Ibaneis Rocha enviou mensagem ontem ao Lula Renato Alves/Agência Brasília - 28.02.2025

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, em atendimento aos pedidos dos policiais penais, tenta incluir a categoria no projeto de lei de reajuste salarial das forças de segurança da capital do país. Nesta quarta-feira (12), o chefe do Palácio do Buriti enviou uma mensagem ao presidente da República Federal, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitando que a categoria fosse incluída no Projeto de Lei enviado ao governo federal em fevereiro.

“Quero nesse momento me dirigir aos policiais penais do Distrito Federal para reiterar meu apoio de sempre à categoria e dizer que estou assinando a mensagem para o presidente Lula no sentido de cumprir o que a Constituição determinou para que o Presidente Lula possa encaminhar o projeto de lei incluindo vocês no Fundo Constitucional; abrindo a condição para que a gente possa conceder o mesmo ajuste que foi dado a Polícia Civil, Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros a vocês policiais penais que merecidamente terão esse cuidado”, afirmou.

Assinei a mensagem para o presidente Lula para que se cumpra o que é determinado pela Constituição Federal, para que a categoria dos policiais penais seja incluída no fundo constitucional e tenha a possibilidade do mesmo reajuste aplicado a outras forças de segurança do DF. Nosso… pic.twitter.com/njJugCbjKI — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) March 12, 2025

Ibaneis também pediu que o grupo faça “pressão política natural do processo junto ao Presidente Lula” para que o pleito seja atendido.

Entenda

Ibaneis enviou em 17 de fevereiro o projeto que prevê o reajuste salarial das forças de segurança do DF para o governo federal. A proposta de aumento ultrapassa os 35% dependendo do cargo, e equipara os salários do Corpo de Bombeiros Militar e das polícias Civil e Militar aos salários da Polícia Federal.

A expectativa é que o aumento seja pago em duas parcelas: a primeira em setembro deste ano, e a segunda em maio de 2026.

O impacto bruto previsto no orçamento do DF seria de R$ 2,3 bilhões, segundo estimativa da Secretaria de Economia da capital do país. A medida, no entanto, precisa de aprovação do governo federal e do Congresso Nacional, porque as corporações do DF são custeadas com dinheiro da União, no chamado Fundo Constitucional do DF.

Ibaneis, no entanto, observa que o aumento seria pago com os recursos atuais do fundo, sem necessidade de novo repasse da União.