Governador do DF vai começar obras de infraestrutura em Centro Administrativo de Taguatinga neste ano Centra foi criado com objetivo de reunir em um único local vários dispositivos do governo; Ibaneis falou em ocupação definitiva

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou nesta terça-feira (19) que pretende retomar as obras de infraestrutura no Centro Administrativo de Taguatinga, espaço projetado para reunir diversos dispositivos do governo em um mesmo local. O anúncio foi feito durante almoço-debate do Lide (Grupo de Líderes Empresariais) no Lago Sul.

