Homem de 58 anos é preso suspeito de estuprar adolescente de 13 anos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante homem suspeito de estuprar um adolescente de 13 anos. O crime aconteceu no P Sul, em Ceilândia (DF). De acordo com as investigações, o suspeito seria catador de latinhas. Ele caminhava por uma rua quando encontrou o adolescente que ia para a casa da avó e cometeu o crime em um beco.

Ainda segundo a polícia, quando o adolescente encontrou o pai, estava em estado de choque que, desconfiado de algum problema, procurou a delegacia. A vítima não quis prestar depoimento, mas pediu uma folha de papel e caneta e desenhou o que aconteceu.

O suspeito seria um ex-vizinho do pai do adolescente. Na delegacia, o suspeito, de 58 anos, confessou o crime.

VEJA TAMBÉM:

Alcione, Maria Rita e festival sertanejo; confira as atrações que animam o fim de semana do DF

Governo prevê queda no preço dos alimentos no primeiro semestre, diz ministro da Agricultura

Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6