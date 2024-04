Homem morre atropelado ao tentar atravessar o Eixão Sul, no DF A motorista do carro, uma mulher de 34 anos, não se feriu. Ela ficou no local e acompanhou o atendimento médico

DF no Ar| 19/03/2024 - 10h24 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h39 )

