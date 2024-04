Lei distrital determina locais para soltar pipa e proíbe a comercialização de cerol A norma aprovada na CLDF determina que atividades com pipas devem acontecer em áreas abertas com pelo menos 500 m²

Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou lei que determina locais para soltar pipa e proíbe a comercialização de cerol. A norma determina que atividades com pipas devem acontecer em áreas abertas com pelo menos 500 m².

A Lei acrescenta ainda que, em caso de descumprimento, o praticante da atividade estará sujeito a multa de R$ 500 e apreensão do equipamento. Já a localidade de prática terá o cancelamento do alvará de funcionamento e multa de até R$ 5 mil.

