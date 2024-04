Receita Federal faz alerta contra site e aplicativos falsos usados por golpistas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Desde a última sexta-feira (15), os brasileiros já podem fazer gratuitamente sua declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, referente ao ano base 2023. O trâmite pode ser feito on-line, até o último dia do mês de maio de 2024. Com isso, golpistas se aproveitam para criar falsos sites ou aplicativos.

A Receita Federal fez um alerta contra site e aplicativos falsos usados por golpistas. Para evitar ser vítima de golpes, a recomendação é que o cidadão baixe somente o aplicativo disponível no site da Receita Federal e utilize apenas essa página para fazer sua declaração.

VEJA TAMBÉM:

Com alta de casos de dengue no país, saiba por que doença diminui plaquetas e o papel delas no corpo

DF antecipa vacinação contra a gripe para terça-feira; veja quem pode se imunizar

Vacinação contra gripe começa nesta terça no Distrito Federal